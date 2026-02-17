Рост экспорта российской нефти наблюдается уже четвертую неделю подряд.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, увеличение объемов поставок в сочетании с ростом средних цен привело к тому, что приток средств в военный фонд Кремля достиг самого высокого уровня почти за два месяца.

При этом аналитики подсчитывают, что в первой половине февраля экспорт сырой российской нефти составлял в среднем 3,39 млн баррелей в день.

Отмечается, что рост поставок обеспечивается, в основном, за счет увеличения продаж в Китай.

Экспорт российской нефти в КНР только за первые две недели февраля вырос до 2 млн баррелей в день. В то же время, все больше нефти марки Urals перенаправляется от недавних покупателей в Индии, которая сокращает закупки российских энергоносителей.

Кроме того, почти вся нефть, отправляемая из тихоокеанских и арктических портов, также направляется в Китай.

Издание подчеркивает, что рост экспорта происходит на фоне активизации украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам РФ и приостановки поставок по трубопроводам в Венгрию и Словакию.

Напомним, власти Венгрии и Словакии официально попросили Хорватию разрешить транспортировку российской нефти по трубопроводу "Адрия", пока транзит энергоресурса через Украину остановлен.

Греция и Мальта в свою очередь заблокировали предложение Евросоюза заменить потолок цены российской нефти запретом на услуги, необходимые для транспортировки топлива.