Еврокомиссия предлагает 20-м пакетом санкций против РФ отменить потолок цен на нефть, а вместо этого полностью запретить обслуживание перевозок российской нефти и наложить санкции на 43 танкера.

Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Предлагается ввести санкции против еще 20 региональных российских банков, ввести новые запреты на транзакции и поставки в РФ разных товаров на 360 млн евро в год - "от резины до тракторов". А также запретить экспорт компьютерной и радиоаппаратуры в страны, которые подозреваются в реэкспорте техники в РФ.

Странам ЕС предлагается запретить закупать у РФ металлы, минералы и редкоземельные элементы на 570 млн евро.

Напомним, эти санкции хотят одобрить к четвертой годовщине вторжения РФ в Украину. Изначально Еврокомиссия готовилась объявить о новом санкционном пакете 2 февраля, но на прошлой неделе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Брюссель намерен принять 20-й пакет ограничительных мер к 24 февраля.

О том, как РФ обходит санкции в стиле игры "Монополия", мы рассказывали в отдельном материале.