США отменили 25-процентную пошлину против Индии, введенную из-за покупки нефти РФ
США отменили дополнительную 25-процентную пошлину против Индии, введенную из-за покупки российской нефти. Теперь Вашингтон вернул базовую ставку 18%.
Об этом сообщает Reuters.
Указ, подписанный президентом Дональдом Трампом, стал частью промежуточного торгового соглашения между странами.
По данным агентства, Индия согласилась прекратить прямой и косвенный импорт нефти из России и увеличить закупки американских энергоносителей.
В рамках договоренностей также предусмотрено расширение оборонного сотрудничества между США и Индией.
В случае нарушения условий соглашения Вашингтон оставляет за собой право вновь ввести отмененные тарифные меры.
Напомним, Индия пока не подтверждала отказа от российской нефти. Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупать российскую нефть.
Однако сам Моди в своем посте о разговоре с Трампом вообще не вспомнил о российской нефти, которую, по словам американского главы, Индия теперь покупать не будет.
