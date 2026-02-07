США отменили дополнительную 25-процентную пошлину против Индии, введенную из-за покупки российской нефти. Теперь Вашингтон вернул базовую ставку 18%.

Об этом сообщает Reuters.

Указ, подписанный президентом Дональдом Трампом, стал частью промежуточного торгового соглашения между странами.

По данным агентства, Индия согласилась прекратить прямой и косвенный импорт нефти из России и увеличить закупки американских энергоносителей.

В рамках договоренностей также предусмотрено расширение оборонного сотрудничества между США и Индией.

В случае нарушения условий соглашения Вашингтон оставляет за собой право вновь ввести отмененные тарифные меры.

Напомним, Индия пока не подтверждала отказа от российской нефти. Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупать российскую нефть.

Однако сам Моди в своем посте о разговоре с Трампом вообще не вспомнил о российской нефти, которую, по словам американского главы, Индия теперь покупать не будет.

