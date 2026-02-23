Евросоюзу не удалось согласовать новый пакет санкций против России из-за вето Венгрии.

Это подтвердила глава европейской дипломатии Кая Каллас во время общения с прессой в Брюсселе.

"К сожалению, мы не достигли соглашения по 20-му пакету санкций, и это неудача и послание, которое мы не хотели отправить сегодня", - сказала она.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт наложил вето на решения Евросоюза о принятии 20-го пакета санкций против России и предоставлении Украине кредита на 90 миллиардов евро.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал блокировать новые санкции Евросоюза против РФ, пока Украина не запустит нефтепровод "Дружба".

Также Орбан считает, что нефтепровод "Дружба" технически пригоден к работе, а блокирование его Украиной происходит исключительно по политическим причинам.

Как мы писали, 19-й пакет европейских санкций против РФ был утвержден в октябре 2025 года.

А в ноябре СМИ сообщили о старте подготовки 20-го пакета ограничений.

