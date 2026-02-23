Европейский Союз не сможет сегодня одобрить антироссийские санкции, приуроченные к завтрашней годовщине вторжения.

Об этом заявила журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед заседанием Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Конечно мы будем обсуждать 20-й пакет санкций. Вы видите, что прогресса сегодня не будет, но мы сделаем усилие", - заявила Каллас.

По ее словам, Еврокомиссия "делает все возможное, чтобы продавить санкции, работает со странами, которые их блокируют, но слышит очень жесткие заявления от этих стран".

"Я не вижу возможности, чтобы они (противники нового пакета - Ред.) поменяли позицию сегодня", - добавила Каллас.

Она добавила, что министры также будут обсуждать, о чем ЕС стоит разговаривать с Россией в контексте украинского урегулирования. Еще одной темой станет выделение Украине кредита Евросоюза в 90 миллиардов евро.

Напомним, Будапешт пообещал блокировать 20-й пакет санкций, пока не будет возобновлён транзит нефти в Венгрию через нефтепровод "Дружба".

Кроме того, венгры заблокировали выделение Киеву займа ЕС на сумму 90 миллиардов евро, пока Украина не запустит нефтепровод.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова сравнил главу евродипломатии с Адольфом Гитлером и Наполеоном Бонапартом.