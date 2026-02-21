Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова сравнил главу европейской дипломатии Каю Каллас с Адольфом Гитлером и Наполеоном Бонапартом.

Соответствующий фрагмент выступления главы венгерского правительства распространили политические телеграм-каналы.

"Единственная их надежда – победить Россию на украинской территории, а затем потребовать, чтобы Россия выплатила хорошую компенсацию, и таким образом они вернут свои деньги", – сказал Орбан.

"Я не буду это комментировать. Скажу только, что Наполеон и Гитлер тоже пытались это сделать – у них не получилось. Насколько я понимаю, теперь Кая Каллас попробует", – добавил премьер Венгрии.

Напомним, недавно Каллас представила требования ЕС к России. В нём содержится требование вывести войска из Украины и Беларуси, а также выплатить репарации Киеву и Брюсселю.

Ранее Орбан уже сравнивал главу евродипломатии с Гитлером и Наполеоном.

