Депутаты Евросоюза созывают экстренное заседание по торговому соглашению с США.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Заявляется, что депутаты ЕС проведут в понедельник экстренное заседание, чтобы пересмотреть торговое соглашение с США после решения американского Верховного суда, отменившего глобальные тарифы президента Дональда Трампа.

Ранее ожидалось, что во вторник торговый комитет Европейского парламента проголосует за продолжение процесса ратификации соглашения между США и ЕС.

Однако после решения Верховного суда США председатель торгового комитета Бернд Ланге написал в социальных сетях, что "теперь мы должны тщательно оценить" это решение и "проанализировать возможные последствия для текущей работы" по ратификации соглашения.

Напомним, сегодня Верховный суд США отменил все торговые тарифы, введенные Трампом.

В том числе они были введены и против ЕС, что вынудило европейцев пойти на невыгодное для них торговое соглашение с США.

Теперь же, после отмены тарифов, судя по всему, европейцы могут попытаться "отыграть назад" с этим соглашением и отказаться его ратифицировать.

Ранее журналисты CNN рассказали, как Трамп реагировал на отмену введенных им пошлин.

Также агентство Bloomberg сообщало, что ЕС не хочет заключать торговое соглашение с США из-за новых "гренландских" тарифов Трампа.