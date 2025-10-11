США и Европейский Союз пока не достигли консенсуса по тарифному соглашению. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп добивается отмены "зеленых" правил для американских компаний, а также норм о нарушении прав человека, а Евросоюз отказывается.

Об этом сообщила послам главный торговый представитель блока Сабина Вейянд, передает Politico со ссылкой на источники.

По предоставленной информации, Белый дом назвал этот законопроект "серьёзным и неоправданным превышением регулирующих полномочий", которое "возлагает значительное экономическое и нормативное бремя на американские компании".

Вашингтон подготовил встречные предложения, но Брюссель отказывается их принимать.

"У них (США) свои красные линии, а у нас (Европы) свои", - заявил европейский источник.

Ранее мы писали, что послы стран Европейского союза одобрили план о прекращении импорта российских нефти и газа до 2028 года, несмотря на возражения Венгрии и Словакии.

Напомним, Словакия и Венгрия выступают против требований Соединенных Штатов сократить ввоз энергоресурсов из РФ.