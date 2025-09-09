Вашингтон разрывает соглашения с Европой по борьбе с дезинформацией из России, Китая и Ирана.

Об этом сообщает газета The Financial Times.

В публикации говорится, что США уведомили европейские страны, что отказываются от совместных усилий по борьбе с дезинформацией со стороны таких стран, как Россия, Китай и Иран.

Отмечается, что на прошлой неделе европейские страны получили сообщение от Государственного департамента о том, что США разрывают меморандумы о взаимопонимании, которые были подписаны в прошлом году при администрации Джо Байдена. Эти меморандумы имели целью создать единый подход к выявлению и разоблачению вредоносной информации, распространяемой иностранными правительствами с целью посеять хаос.

Ранее сообщалось, что США распускают организацию, которая следила за военными преступлениями России в Украине.

Также западные издания писали, что США засекретили от Лондона и других союзников разведданные о переговорах по Украине.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.