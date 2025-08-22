США засекретили от Лондона и других союзников разведданные о переговорах по Украине. Об этом пишет CBS News со ссылкой на источники.

Директор национальной разведки Тулси Габбард 20 июля издала директиву для разведчиков, предписывающую, чтобы вся информация о российско-украинских переговорах не передавалась партнерам США.

В частности, этой информацией нельзя делиться с так называемыми "Пятью глазами" - разведывательным альянсом, куда входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Директива классифицирует все данные о переговорах как "NOFORN", или "без иностранного распространения". Меморандум также ограничивает распространение материалов внутри агентств, которые добывают разведданные. Уточняется, что дипломатической информации это не касается - только разведывательной.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с советниками по национальной безопасности Украины и стран Европы. Стороны обсудят гарантии безопасности для Украины.

