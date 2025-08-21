Госсекретарь США Марко Рубио сегодня проведёт переговоры с советниками по национальной безопасности Украины и стран Европы. Стороны обсудят гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

"Ему придётся найти баланс между настойчивым требованием Трампа не размещать американские войска в Украине и необходимостью заверить Зеленского, что его страна получит поддержку, если Путин нарушит мирное соглашение и снова нападёт. Рубио придётся убедить европейцев, что переменчивый Трамп выполнит своё обещание помочь им защитить Украину, не прикрываясь НАТО. И хотя Трамп недавно утверждал, что Путин признал необходимость гарантий безопасности для Украины, министр иностранных дел Путина заявил в среду, что Россия будет настаивать на участии в любом плане безопасности для Украины, что ещё больше осложняет процесс разработки предложения, которое может привести к мирному соглашению", – пишет NYT.

Представитель Белого дома заявил, что переговоры Рубио определят, "какими могут быть гарантии безопасности" Киеву до возможной встречи президентов Зеленского и Путина.

По оценке издания, эти гарантии могут включать обещание США обеспечить воздушную поддержку любых наземных военных операций под руководством Европы в случае возобновления наступления войсками РФ; помощи в области разведки, наблюдения и рекогносцировки; военно-морские силы для предотвращения перехода Чёрного моря, включая доступ к Дунаю (Одесская область - Ред.), под контроль России.

Соглашение также может решить, как обеспечить юридическую силу любых гарантий безопасности, включая вопрос о необходимости их одобрения Конгрессом.

Ранее Рубио заявил, что одной из гарантий безопасности Украины после войны будет соглашение не только с США и странами НАТО.

