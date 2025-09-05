Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и РФ попали в орбиту Китая, а США их потеряли.

Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

"Похоже, мы потеряли Индию и Россию в пользу самого тёмного и бездонного Китая. Пусть их ждёт долгое и процветающее будущее вместе!" - написал президент США, прикрепив к посту совместную фотографию президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на недавнем саммите Шанхайской организации сотрудничества, который состоялся в Пекине.

Между тем не далее как вчера спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев намекнул на союз Китая, России, Индии и США. Он опубликовал картинку, на которой вместе пьют чай символы упомянутых стран: тигр, медведь, орел и панда. Над животными изображены флаги четырех государств.

Что значат встреча в формате ШОС и военный парад в КНР для Украины и мировой политики, мы подробно разбирали в отдельном материале. Кроме прочего эти события знаменовали формирование мощного альянса незападных стран во главе с Китаем.