Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев. Фото: из открытых источников

Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев намекнул на союз Китая, России, Индии и США.

Он опубликовал картинку, на которой вместе пьют чай тигр, медведь, орел и панда.

При этом над указанными животными изображены флаги четырех упомянутых государств.

Тигр, медведь, орел и панда

Как известно, три дня назад, во время саммита ШОС, Дмитриев публиковал аналогичную картинку, на которой не было орла, символизирующего Соединенные Штаты, и американского флага.

Тигр, медведь и панда, без орла

Ранее мы писали, что в Кремле появится новое управление по постсоветским странам. Его будет курировать замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В то же время в Пекине прошел военный парад в честь 80-летия победы над Японией во Второй мировой воне. На параде Китай представил полный комплекс стратегических систем, которые составляют триаду ядерных сил – наземную, морскую и воздушную компоненты.

О том, что значат события последних трех дней в КНР для Украины и мировой политики, мы писали в отдельном материале

