Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев намекнул на союз Китая, России, Индии и США.

Он опубликовал картинку, на которой вместе пьют чай тигр, медведь, орел и панда.

При этом над указанными животными изображены флаги четырех упомянутых государств.

Как известно, три дня назад, во время саммита ШОС, Дмитриев публиковал аналогичную картинку, на которой не было орла, символизирующего Соединенные Штаты, и американского флага.

Ранее мы писали, что в Кремле появится новое управление по постсоветским странам. Его будет курировать замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В то же время в Пекине прошел военный парад в честь 80-летия победы над Японией во Второй мировой воне. На параде Китай представил полный комплекс стратегических систем, которые составляют триаду ядерных сил – наземную, морскую и воздушную компоненты.

О том, что значат события последних трех дней в КНР для Украины и мировой политики, мы писали в отдельном материале.

