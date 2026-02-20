Верховный суд США счел незаконными пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом на основании федерального закона, который применяется при чрезвычайных ситуациях национального масштаба.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Решение было принятом большинством голосов (6 против 3). Таким образом судьи поддержали вердикт нижестоящего суда о том, что использование президентом упомянутого закона 1977 года вышло за рамки его полномочий.

Суд постановил, что интерпретация администрации Трампа, согласно которой закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) предоставляет главе Белого дома право вводить пошлины, посягает на полномочия конгресса и нарушает правовой принцип, называемый доктриной важных вопросов. Эта доктрина свою очередь требует, чтобы действия исполнительной власти, имеющие "огромное экономическое и политическое значение", были санкционированы конгрессом.

Верховный суд вынес решение по юридическому иску, поданному пострадавшими от пошлин предприятиями и 12 штатами США, большинство из которых управляются демократами.

Reuters напомнило, что Трамп использовал пошлины на импортные товары в качестве ключевого инструмента экономической и внешней политики. Они стали центральным элементом глобальной торговой войны, которую президент США начал после в свой второй срок в Белом доме.

Американский рынок на фоне решения суда пошел вверх. Индекс Dow Jones, который до того снижался, теперь прибавляет около 0,2%. Индекс S&P поднялся на 0,4%, Nasdaq Composite подрос на 0,6%.

Трамп же назвал решение Верховного суда позором. Также он заверил, что у него имеется резервный вариант действий в связи с решением суда.

Как написала в X корреспондент компании CNN Кейтлан Коллинз, об этом он сказал на встрече с губернаторами штатов, которая сейчас проходит в Белом доме.

"Он сказал собравшимся, что у него есть резервный план", - сказано в публикации Коллинз.

Как мы сообщали, в сентябре Апелляционный суд США признал незаконными большинство пошлин Трампа.

Ранее мы не раз писали об угрозах Трампа ввести пошлины против самых разных стран, в том числе соседей и союзников США.