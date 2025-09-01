В США снова пытаются отменить торговые пошлины президента США Дональда Трампа через суд. Апелляционный суд признал незаконными большинство из них.

В решении говорится, что президент не имеет права устанавливать пошлины на основании "Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях".

Иски были поданы от частных компаний и 12 штатов, где у власти демократы.

При этом тарифы остаются в силе до 14 октября, чтобы администрация могла обжаловать решение в Верховном суде. Белый дом готовит альтернативный план для сохранения пошлин, пишет Reuters.

Трамп в ответ заявил, что без пошлин США превратятся в страну третьего мира.

"В США будет вложено более 15 триллионов долларов - это рекорд. Значительная часть инвестиций обеспечена благодаря тарифам. Если радикальный левый суд отменит их, почти все эти вложения и многое другое будут немедленно отменены. Во многом мы превратимся в страну третьего мира, без надежды снова стать великой. Время имеет решающее значение!" - написал он.

Ранее президент США уже предупреждал, что Америку ждет экономический крах, если суды в США будут отменять пошлины на импорт.