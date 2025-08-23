Почтовые службы по всему миру приостановили доставку посылок в США из-за решения американского президента Дональда Трампа отменить освобождение их от пошлин.

Об этом сообщают западные СМИ.

Как выяснилось, сегодня, 23 августа, посылки в США перестали принимать почтовые службы Норвегии, Швеции, Дании и Бельгии. Ранее аналогичные решения приняли операторы Индии, Франции, Германии, Австрии, Словении, стран Балтии, Южной Кореи, Сингапура и Австралии.

При этом финская Posti с 22 августа прекратила пересылку не только товаров, но и писем, так как авиакомпании отказались транспортировать любые отправления.

Это произошло после того, как администрация американского президента решила отменить освобождение от пошлин для посылок стоимостью до $800. Новые правила вступают в силу уже 29 августа, но ряд технических деталей до сих пор не определен.

Изначально отмена освобождения от пошлин должна была ударить по китайским маркетплейсам, на которых американцы заказывают товары, получая их затем по почте (фактически поддерживая китайский импорт). Однако фактически эта мера уже вызвала глобальный сбой в системе международной доставки.

Ранее мы писали, что Индия приостанавливает планы по покупке американского оружия и самолетов из-за новых пошлин Трампа.

Бразилия в свою очередь планировала обсудить с лидерами Индии и Китая совместный ответ БРИКС на 50-процентные пошлины США, введенные Трампом.