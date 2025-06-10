"Укрпочта" снизит максимальные суммы наличных, доступных к выплате в отделении физическим лицам до 100 тысяч гривен и ограничит операции десятью платежами в месяц.

Об этом сообщается в телегарм-канале государственного предприятия.

Лимиты выплат на карту – 250 тыс. грн и 500 платежей в месяц, 29 999 грн и 50 платёжных операций в день.

Как утверждает уомпания, таковы требования законодательства.

Напомним, финмониторинг ограничил переводы через NovaPay при пересылке под наложенный платёж.

"По требованиям государства любой финансовый сервис или банк обязан проверять клиентов на критерии риска, внимательно изучать все операции на предмет законности, в том числе их цели, характер, связи. Если вы как физическое лицо получаете большое количество наложенных платежей, то наш финансовый партнёр NovaPay обязан требованием закона Украины ограничить предоставление своих финансовых услуг до момента получения объяснений о происхождении денег", – сообщила компания.

Ранее "Страна" подробно писала о механизме ограничений денежных переводов для украинцев.

Налоговые органы располагают как минимум тремя способами узнать о денежных переводах на счета физлиц, что приходят в качестве оплаты товаров и услуг, предоставленных через интернет.