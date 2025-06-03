Переводы через NovaPay ограничат тем, кто не является ФЛП и часто получает деньги за посылки наложенным платежом
Компания "Новая почта" будет ограничивать денежные переводы через свой сервис Novapay тем, кто часто получает средства за посылки наложенным платежом, не будучи зарегистрирован как ФЛП.
Об этом сообщается в Фейсбуке компании.
Слухи об этом уже несколько дней курсируют в Сети, и сейчас оператор их по сути подтвердил. Ограничение переводов ввели во исполнение новых требований налоговой службы.
"В Сети и СМИ сейчас распространяется информация об ограничении возможности отправки посылок с наложенным платежом. "Новая почта" не ограничивает количество отправляемых или получаемых посылок. Наша цель — создать условия для легкого пользования услугами без помех и дополнительных вопросов для торгующих. Но в условиях растущего контроля предпринимательской деятельности со стороны государства нас заставляют вводить новые процедуры и правила.
Так, по требованиям государства любой финансовый сервис или банк обязан проверять клиентов на критерии риска, внимательно изучать все операции на предмет законности, в том числе их цели, характер, связи. Если вы как физическое лицо получаете большое количество наложенных платежей, то наш финансовый партнер NovaPay обязан требованиям закона Украины #361-IX ограничить предоставление своих финансовых услуг до момента получения объяснений о происхождении денег. Если вы планируете или начинаете предпринимательскую деятельность, открывайте ФЛП или другую юридическую форму работы. Мы готовы быстро и удобно заключить договор на услуги доставки и денежных переводов, что облегчит вам работу", - предупредили в компании.
Напомним, в конце мая украинцам начали приходить повестки из налоговой с требованием пояснить получение денег через платежные системы.
Подробнее о том, как налоговики ловят украинцев на торговле в интернете и узнают об их денежных переводах, мы писали в отдельном материале.