Компания "Новая почта" будет ограничивать денежные переводы через свой сервис Novapay тем, кто часто получает средства за посылки наложенным платежом, не будучи зарегистрирован как ФЛП.

Об этом сообщается в Фейсбуке компании.

Слухи об этом уже несколько дней курсируют в Сети, и сейчас оператор их по сути подтвердил. Ограничение переводов ввели во исполнение новых требований налоговой службы.

"В Сети и СМИ сейчас распространяется информация об ограничении возможности отправки посылок с наложенным платежом. "Новая почта" не ограничивает количество отправляемых или получаемых посылок. Наша цель — создать условия для легкого пользования услугами без помех и дополнительных вопросов для торгующих. Но в условиях растущего контроля предпринимательской деятельности со стороны государства нас заставляют вводить новые процедуры и правила.

Так, по требованиям государства любой финансовый сервис или банк обязан проверять клиентов на критерии риска, внимательно изучать все операции на предмет законности, в том числе их цели, характер, связи. Если вы как физическое лицо получаете большое количество наложенных платежей, то наш финансовый партнер NovaPay обязан требованиям закона Украины #361-IX ограничить предоставление своих финансовых услуг до момента получения объяснений о происхождении денег. Если вы планируете или начинаете предпринимательскую деятельность, открывайте ФЛП или другую юридическую форму работы. Мы готовы быстро и удобно заключить договор на услуги доставки и денежных переводов, что облегчит вам работу", - предупредили в компании.

Напомним, в конце мая украинцам начали приходить повестки из налоговой с требованием пояснить получение денег через платежные системы.

Подробнее о том, как налоговики ловят украинцев на торговле в интернете и узнают об их денежных переводах, мы писали в отдельном материале.