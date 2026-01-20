Вашингтону придётся вернуть полученные от пошлин доходы, если Верховный суд США признает незаконными действия Белого дома в торговой политике.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе краткого интервью прессе.

"Мы получили сотни миллиардов долларов и, если мы проиграем это дело, возможно, нам придётся сделать всё возможное, чтобы вернуть эти деньги", – сказал Трамп.

Он признался, что не знает, как без вреда для большого числа людей вернуть полученные Штатами доходы от пошлин, если так решит суд.

Напомним, на днях Трамп объявил о пошлинах против стран ЕС из-за разногласий относительно Гренландии.

Помимо объявления о пошлинах президент США заявил, что на протяжении многих лет Вашингтон фактически субсидировал Данию и страны Евросоюза, не вводя ограничения на реализацию их товаров.

Теперь, заявил американский лидер, пришло время, чтобы Копенгаген "вернул долг", поскольку, по его оценке, "на кону стоит мир во всём мире".

Также Трамп рассматривает 200%-е тарифы против Франции за отказ Макрона войти в Совет мира.

"Никто его (Макрона в совете - Ред.) не хочет, потому что он очень скоро покинет свой пост. Если они будут вести себя враждебно, я введу 200%-ный тариф на его вино и шампанское, и он присоединится", – сказал президент США.