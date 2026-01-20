"Не Россия и Китай, а НАТО и ООН". Трампу понравилась публикация в соцсети о главных врагах США
Президент США Дональд Трамп сделал репост сообщения, в котором говорится, что главные враги – это ООН и НАТО.
Публикация появилась в социальной сети американского лидера Truth Social.
"В какой момент мы поймем, что враг находится внутри, а Китай и Россия – это просто страшилка, когда настоящая угроза – это ООН, НАТО и эта "религия". Я ставлю "религию" в кавычки, потому что это не религия, это культ", – говорится в этом сообщении.
Ранее Трамп неоднократно критиковал Организацию Объединенных Наций. В частности, президент США обвинил ООН в неспособности остановить войну в Украине.
Также недавно Трамп заявил, что в качестве ограничений своих полномочий он ориентируется только на собственную мораль, а не на международное право.
Тем временем губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом жестко раскритиковал европейцев за "потакание" президенту США, назвал их "жалкими", и призвал активнее сопротивляться "тираннозавру" Дональду Трампу.
