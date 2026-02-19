Американский президент Дональд Трамп продлил санкции против России еще на один год.

Соответствующий указ №13660 размещён в Федеральном реестре США.

В документе речь идет о том, что действия и политика РФ "продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".

"Я продлеваю на один год национальный режим чрезвычайного положения, введенный указом 13660", - говорится в документе.

При этом в тексте распоряжения отмечается, что продление санкций связано с ситуацией в Украине.

Этот режим предусматривает продление некоторых антироссийских санкций, введенных указами предыдущих президентов США с 2014 по 2022 годы.

Отметим, что Трамп уже продлевал эти санкции в феврале прошлого года.

Ранее СМИ писали о тайной договорённости США и РФ, по которой Вашингтон отменит санкции против Москвы.

Летом же сообщалось, что спецпредставитель США Стивен Уиткофф выступает за снятие энергетических санкций с РФ.

Незадолго до этого Трамп снял ограничения с ряда российских активов. Запреты были сняты с нескольких банков РФ и главы российской Калмыкии Кирсана Илюмжинова.