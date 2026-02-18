Владимир Зеленский объявил о санкциях в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом украинский президент написал в своем телеграм-канале.

Зеленский заявил, что основанием для санкций стала помощь, которую Минск оказывает России в войне против Украины.

"Александр Лукашенко уже давно обменивает суверенитет Беларуси на продолжение личной власти, помогает россиянам обходить санкции мира за эту агрессию, активно оправдывает российскую войну, а теперь еще и увеличивает свое участие в масштабировании и затягивании войны. За это будут особые последствия", - предупредил президент Украины.

Санкции против Лукашенко предусматривают блокирование активов, прекращение торговли и транзита, запрет финансовых операций, участия в приватизации и аренде государственной собственности, госзакупках, оборонных закупках, операций с ценными бумагами, передачи технологий, въезда в Украину, а также захода судов в украинские порты.

Напомним, осенью белорусский президент помиловал 31 гражданина Украины.

Между тем западные СМИ писали, что Лукашенко является важным звеном в мирных переговорах, выступая посредником между США и президентом РФ Владимиром Путиным. Однако, по данным прессы, украинские власти обсуждают с белорусской оппозицией открытие уголовного дела против Лукашенко, чтобы сорвать усилия Белого дома по выводу президента Беларуси из международной изоляции.