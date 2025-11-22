Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 31 украинца. В настоящее время они передаются Украине.

Об этом журналистам "Белта" сообщила пресс-секретарь президента Беларуси Наталия Эйсмонт.

По ее словам, это стало результатом договоренностей белорусского лидера и президента США Дональда Трампа.

"В развитии договоренностей между президентом США Трампом и президентом республики Беларусь Александром Лукашенко, по просьбе Украины, в целях создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в сопредельном государстве, помилован 31 гражданин Украины, совершивших преступления на территории нашей страны. Вот буквально сейчас, проходит передача их украинской стороне", - заявила Эйсмонт.

Украина подтвердила возвращение из Беларуси 31 украинца.

Согласно заявлению Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, возвращаются женщины и мужчины, задержанные на территории Беларуси и осуждённые на различные сроки лишения свободы - от 2 до 11 лет.

Возраст самой молодой освобождённой сегодня украинки - 18 лет, самому старшему - 58 лет. Среди освобожденных есть тяжелобольные, в частности, онкобольные украинцы.

Напомним, на днях Украина и Россия осуществили обмен телами военных по формуле "1000 на 30".



Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется до конца года возобновить процесс возвращения пленных из РФ.