Власти США и РФ могли уже согласовать отмену антироссийских санкций в обмен на торговые сделки, общая сумма которых составляет 12 триллионов долларов.

Об этом сообщает британский журнал The Economist со ссылкой на источники.

"Владимир Зеленский, ссылаясь на украинскую разведку, заявляет, что Россия пообещала Америке сделки на сумму 12 триллионов долларов в обмен на снятие санкций; один из инсайдеров считает, что пакет мер уже согласован. В Европе растут опасения, что президент Дональд Трамп может заставить Украину пойти на разрушительные уступки к июню - его последнему сроку для достижения мира - чтобы получить золото в России", - говорится в статье.

Хотя издание ставит под сомнение, что Россия способна реально обеспечить такой объем инвестиций в проекты, а не использует эти обещания, чтобы продать Трампу "величайшую сделку". Сумма в 12 триллионов долларов в шесть раз превышает годовой объем экономического производства России, а потому явно преувеличена, уверен журнал.

Спецпредставители президентов РФ и США Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф уже как минимум девять раз встречались с апреля прошлого года. А близкие к семье Трампа лица вели переговоры о приобретении долей в российских энергетических активах. Вашингтону были предложены сделки по арктической нефти и газу, редкоземельным рудникам, атомному центру обработки данных и туннелю под Беринговым проливом.

Однако снятие санкций с РФ будет длинным и сложным процессом, который во многом потребует согласия конгресса. К тому же маловероятно, что на это охотно согласится Европа.

Летом сообщалось, что Уиткофф выступает за снятие энергетических санкций с РФ.

Незадолго до этого Трамп снял ограничения с ряда российских активов. Запреты сняты с нескольких банков РФ и главы российской Калмыкии Кирсана Илюмжинова.