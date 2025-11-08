Евросоюз оперативно готовит следующий, уже 20-й пакет антироссийских санкций из-за продолжающейся военной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Литвы.

В пятницу, 7 ноября, вопрос дальнейших экономических ограничений для России обсудили министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас и европейский комиссар по финансовым услугам Мария Луис Альбукерке.

При этом Вайтекунас подчеркнул, что Евросоюзу следует ужесточить меры воздействия на Беларусь, "приведя их в соответствие с действующими относительно России и введя дополнительные ограничения".

По словам Альбукерке, процесс подготовки новых санкций против Минска пока находится на ранней стадии.

"Мы работаем с третьими странами, так как среди них есть те, кто содействует обходу санкций", – уточнила чиновник.

Напомним, в прошлом месяце Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России.

Ограничения направлены на поставки сжиженного природного газа, поездки российских дипломатов, ограничения против судов теневого флота Москвы, банков в Казахстане и Беларуси, операций с криптовалютой для граждан РФ, предоставление туристических услуг в России, поставки в РФ унитазов, биде и ряда детских товаров.

Ранее мы писали, что Венгрия добилась от США исключения из санкций в отношении российских энергоносителей.