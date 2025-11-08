Румыния и Болгария пытаются освободить принадлежащие российским компаниям НПЗ в своих странах от американских санкций.

Об этом сообщает Politico.

По информации издания, поскольку обе страны во многом зависели от поставок нефти из России, сейчас они разрабатывают меры по освобождению подсанкционных НПЗ от санкций или, в качестве крайней меры, их национализацию или продажу.

"Бухарест рассматривает возможность запроса об отсрочке санкций", - сообщил высокопоставленный правительственный чиновник.

Подобный подход недавно сработал в Венгрии, премьер-министр которой Виктор Орбан вчера добился от американского главы Дональда Трампа отсрочки в применении санкций против российских нефтяных компаний.

При этом в статье говорится, что для Болгарии вопрос с отсрочкой санкций является критичным. 80% топлива страны производится на принадлежащем "Лукойлу" НПЗ.

И Болгария может остаться без топлива уже до конца года, если решение не будет найдено.

В Румынии принадлежащие россиянам НПЗ производят до 20% всего топлива, а их остановка приведет к росту цен.

Ранее мы писали, что санкции Трампа против "Лукойла" могут привести к падению правительства Болгарии и усилить позиции пророссийских сил.

