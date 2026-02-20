Венгрия заблокировала кредит Евросоюза для Украины на сумму 90 миллиардов евро, за счет которого Киев собирался покрыть дефицит бюджета и закупать оружие в ближайшие два года.

Об этом сообщает газета The Finanсial Times со ссылкой на источники.

По данным источников издания, 20 января посол Венгрии в ЕС высказал возражение против того, чтобы блок одолжил эту сумму для Украины, выпустив долговые обязательства, гарантированные бюджетом ЕС.

При этом The Finanсial Times отмечает, что для выделения займа Украине необходима поддержка всех государств-членов блока.

Издание добавляет, что блокирование кредита ЕС для Украины Венгрией может поставить под угрозу и утверждение новой кредитной программы МВФ для Украины на 8 миллиардов долларов.

FT напоминает, что кредит был согласован в декабре 2025 года лидерами ЕС. Венгрия, Чехия и Словакия не возразили против этого решения при условии, что они не будут нести ответственность за погашение кредита, гарантированного другими кредитами.

Кредит был согласован в декабре лидерами ЕС как спасательный круг для Киева, который в апреле столкнется с дефицитом бюджета.

"Однако для того, чтобы Европейская комиссия могла использовать так называемый резерв бюджета ЕС для заимствований и предоставления займов Украине, все еще необходимо единодушное решение", - пишет издание.

Напомним, ранее Словакия и Венгрия остановили поставки дизеля в Украину, требуя восстановления работы нефтепровода "Дружба", поставлявшего им российскую нефть.

Как остановка поставок дизеля из Словакии и Венгрии скажется на украинском рынке, мы писали в отдельном материале.