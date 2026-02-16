Европейская комиссия решила смягчить жёсткую риторику в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана накануне парламентских выборов в Венгрии, которые пройдут 12 апреля. Тон поменялся на фоне опасений Брюсселя, что его могут обвинить во вмешательстве в избирательный процесс.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По словам источников, представители Еврокомиссии уже начали осторожнее высказываться в своих публичных заявлениях относительно Венгрии и вопросов верховенства права.

"Все действия институтов Европейского Союза будут использованы Орбаном… Что бы мы говорили или не говорили, это будет использовано против нас", - сказал газете представитель Европейского парламента.

При этом в материале отмечается, что венгерская оппозиционная партия "Тиса" призвала институты ЕС проявлять сдержанность во время предвыборной кампании.

"За несколько месяцев до таких исторических, решающих выборов… они пришли к выводу, что лучше ничего не делать. Европейская комиссия страхует свои риски, и это является нормальным", - отметил источник.

Правительству Орбана незадолго до выборов могут выделить около 2,4 миллиарда евро средств Евросоюза.

Отметим, что публикация в Financial Times появилась вскоре после вызвавших большой резонанс заявлений президента Украины Владимира Зеленского в адрес Орбана. Исходя из текста статьи, европейские власти решили выбрать совсем иную, чем Зеленский, тактику в отношении венгерского премьера.

Согласно опросам, Орбан может проиграть выборы 12 апреля, поскольку "Тиса" во главе с Петером Мадьяром опережает партию Орбана "Фидес" примерно на 10 пунктов.

Подробнее о ситуации накануне выборов в Венгрии мы писали в отдельном материале.