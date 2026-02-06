В Венгрии 12 апреля будут выбирать членов нового созыва местного парламента - государственного собрания. Во время избирательной кампании одной из центральных стала украинская тема.

Так, изображение президента Украины Владимира Зеленского используется для агитации за участие в "Национальной петиции" - опросе на предмет поддержки Киева Европейским Союзом. Надпись на плакате гласит: "Давайте пошлем сигнал Брюсселю: "Мы не платим!" Над надписью размещено фото Зеленского с протянутой рукой и в окружении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и лидера "Европейской народной партии" в Европарламенте Манфреда Вебера.

На другом плакате Зеленский ведёт диалог с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром: "Отправляй оружие! - Да, конечно!" Подпись внизу касается Мадьяра и переводится следующим образом: "Он не может им отказать".

Ранее мы уже подробно разбирали перипетии ожесточенной борьбы, развернувшейся в Венгрии между провластной партией "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана и оппозиционной "Тисой" во главе Мадьяром.

Напомним, в прошлом году правящая политическая партия Грузии "Грузинская мечта" тоже активно использовала украинскую военную тему в своих предвыборных роликах под лозунгами "Нет войне! Выбирай мир!".