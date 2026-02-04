Администрация соцсети TikTok в своем отчете для Еврокомиссии указала, что не смогла подтвердить вмешательство России в выборы в Румынии в декабре 2024 года, о котором заявляли румынские власти.

Об этом говорится в докладе по итогам расследования юридического комитета палаты представителей американского конгресса.

"Внутренние документы TikTok, представленные комитету, похоже, опровергают эту версию (о российском вмешательстве в выборы - Ред.). В документах для Еврокомиссии, которая использовала неоднократные заявления о вмешательстве России для расследования практики модерации контента в TikTok, соцсеть заявила, что не нашла и не получала никаких доказательств скоординированной сети из 25 тысяч аккаунтов, связанных с кампанией Кэлина Джорджеску", - сказано в документе.

Авторы расследования также пришли к выводу, что во время выборов в Румынии были приняты "наиболее агрессивные цензурные меры" и что кампанию по обвинению России могла финансировать политическая партия внутри самой Румынии. Они ссылаются на статью издания Intellinews, в которой утверждалось, что Национал-либеральная партия подогревала эти слухи, чтобы у власти оказался кандидат, которого "предпочитал истеблишмент".

Напомним, в прошлом году в первом туре президентских выборов победил Джорджеску, но Конституционный суд Румынии аннулировал результаты, а самого политика не допустили к повторному голосованию. Румынские власти утверждали, что увидели в кампании Джорджеску, которая велась через TikTok, "российское влияние".

На повторных выборах в мае во втором туре победил бывший мэр Бухареста Никушор Дан.