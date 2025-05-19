В Румынии на выборах президента победил проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан. После подсчета 100% бюллетеней его результат составил 53,60% голосов.

В то же время ультраправый кандидат Джордже Симион получил 46,40% голосов.

Накануне появилось видео, как Никушор Дан праздновал победу.

Соответствующие кадры опубликовали телеграм-каналы.

В ролике Дан приветствовал своих многочисленных сторонников.

Между тем оппозиционный кандидат в президенты Джордже Симион фактически признал своё поражение.

Он заявил, что "мы проиграли битву, но не проиграли войну".

Симион обещает продолжить борьбу "в союзе с консерваторами всего мира".

Накануне Симион заявил о своей победе во втором туре.

Он отвергал результаты экзитполов, по которым у него было до 50% голосов, и заявлял, что выиграл он.

"Я - новый президент, и я возвращаю власть румынам", - сообщал Симион.

Кандидат утверждал, что, по его подсчетам, он опережает своего соперника Никушора Дана на 400 тысяч голосов.

На этих выборах румыны продемонстрировали рекордную за 25 лет явку.

Ранее мы рассказывали, чем известен победивший в первом туре президентских выборов в Румынии Джордже Симион.

О том, как отразятся выборы в Румынии и Польше на Украине, мы писали в отдельном материале.