Правящая политическая партия Грузии "Грузинская мечта" снова использовала военные кадры из Украины в своем предвыборном ролике.

Ролик опубликован в соцсетях политсилы.

Предвыборный ролик длительностью около минуты построен на противопоставлении разрушений в Украине и мирных видов Грузии. Экран в нем разделен на две половины: слева показывают боевые действия последствия войны (руины городов и деревень, военные кладбища), а справа – достопримечательности и красивые виды Грузии. Слоганы под кадрами гласят: "Нет войне! Выбирай мир!"

Рекламная кампания партии приурочена к местным выборам, которые состоятся в Грузии 4 октября. Жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных представительных органов (сакребуло). Выборы пройдут в 64 муниципалитетах по всей стране. Избирательная кампания официально стартовала 5 августа.

Напомним, подобное видео "Грузинская мечта" уже публиковала перед парламентскими выборами в сентябре прошлого года. Тогда ролик осудил украинский МИД.

Выборы прошли в ноябре и "Грузинская мечта" на них победила, набрав 53,93% голосов.