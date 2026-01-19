Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на фоне длительных отключений света и отсутствия элементарных коммунальных удобств во многих городах, а особенно в Киеве призвал украинцев сходить выпить кофе в кафе и поесть в ресторане, чтобы поддержать украинский бизнес, который тоже страдает от отсутствия электричества и тепла.

Пост на эту тему он написал в Фейсбуке.

"Пожалуйста, сегодня выпейте кофе не дома, а в кафе, пообедайте в ресторане или купите вкусности в киоске, зайдите на базар, сходите к парикмахеру, приобретите что-то в небольшом магазине или закажите онлайн - поддержите микро-, малый и средний украинский бизнес.

Ему сейчас тяжелее всего. Из-за ударов по энергетике нет света и тепла, а расходы растут. Из-за холода и финансовых трудностей людей заходит меньше, доходы падают в бездну. Из-за войны не хватает работников, а налоговое давление только усиливается", - написал Кулеба.

Под постом нет практически ни одного положительного отзыва. Люди возмущаются действиями власти и лично Кулебой:

"Так власть же и уничтожает бизнес. Вы там все больные на голову".

"А за какие деньги? Люди за чертой бедности".

"Во-первых, где взять лишние деньги? Во-вторых, чего вы этот бизнес душите и убиваете?! Мы и бизнес должны поддерживать, и себя. А вы (власть) разве нет?"

"Говорят, если меньше воровать, это на экономику тоже неплохо влияет… Нет?"

"Налогами не надо душить предпринимателей, еще и тем более во время войны, а не писать, чтобы люди покупали кофе в кофейнях. Ты себе уже купил страпон в магазине своей женщины?"

Последний комментатор имеет в виду секс-шоп NJOY, который не так давно открыла сожительница Кулебы Светлана Павелецкая.

