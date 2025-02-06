Сожительница бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая открыла секс-шоп в Киеве под названием NJOY.

Об этом женщина сообщила в своем Инстаграме.

Своим постом Павелецкая ответила на критику СМИ и пользователей соцсети, упрекавших ее в открытии секс-шопа во время войны.

"Жена Кулебы открывает секс-шоп во время войны!" - такие заголовки вышли накануне. Уже 9 лет я развиваю компании: издательство, агентство, IT. Теперь - NJOY. Это мой четвертый бизнес. Третий, который я открываю во время войны. Бизнес, который будет платить налоги, создавать рабочие места, платить зарплаты. Бизнес, в который я вкладываю собственные деньги. Я заработала эти деньги и вкладываю их здесь. Мы с Дмитрием живем в Украине, наши дети живут здесь, мы верим в страну и поддерживаем ее. Но все равно все не так. Давайте честно: секс - это часть жизни, это часть ментального здоровья, это часть возрождения нашего народа. Есть люди без партнеров, есть те, кто хочет разнообразия в отношениях, есть те, для кого это - базовая необходимость", - сказано в ее публикации.

Павелецкая добавила, что в ее магазине каждый сможет познать себя.

"И пока одни будут возмущаться и соревноваться в собственной "святости", мы будем развивать пространство, где каждая и каждый могут узнать больше о себе, почувствовать больше, познать себя больше. Где ни стыдно, ни грязно, не вульгарно. А всем, кто возмущается, искренне желаю заняться сексом - наедине или с партнером. Это помогает", - отметила она.

Кулеба еще в 2022 году сообщил, что расстался с женой Евгенией, депутатом Киевсовета. До этого у министра уже более года развивался роман с Павелецкой. В 2023 году Кулеба официально развелся с Евгенией.

В декабре стало известно, что он трудоустроился в США старшим научным сотрудником Центра по науке и международным отношениям имени Белфера при Школе управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета.