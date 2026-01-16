Сын Рамзана Кадырова доставлен в больницу после крупной автоаварии.

Об этом сообщает оппозиционное издание "Кавказ. Реалии" со ссылкой на свои источники.

По его данным, Адам Кадыров доставлен в Республиканскую клиническую больницу в Грозном после ДТП и может находиться в тяжелом состоянии.



Как пишет Telegram-канал чеченского оппозиционного движения NIYSO, авария произошла в Грозном, где кортеж Кадырова, "как обычно, передвигался на большой скорости, машина за машиной, когда внезапно встретил помеху. В результате машины начали влетать друг в друга".

Среди пострадавших также может быть сын еще одного высокопоставленного чеченского руководителя, однако его имя не называется.

Другие оппозиционные паблики пишут, что Кадырова-младшего на самолёте МЧС доставили на лечение в Москву.



В то же время пока никаких других подтверждений этой информации нет.

В последнее время в российских оппозиционных ресурсах, западных и украинских СМИ, также появлялись сообщения о резком ухудшении здоровья и самого Рамзана Кадырова. Но он ее опроверг, записав видео, где сообщил, что с ним все в порядке.

Напомним, недавно 18-летний сын главы Чечни заявил, что "лично привезёт [президента Украины Владимира] Зеленского в Грозный – не как президента, а как военного преступника".