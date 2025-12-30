Британский боксер Энтони Джошуа, двукратный бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе, попал в серьезную автомобильную аварию в Нигерии, в результате которой погибли двое его близких друзей и членов команды.

Инцидент произошел 29 декабря на автомагистрали Лагос – Ибадан, сообщают западные издания.

Полиция штата Огун сообщила, что Джошуа был на заднем сиденье автомобиля Lexus SUV за водителем. По данным правоохранителей, авария произошла в результате разрыва шины на этом автомобиле, что привело к потере управления и столкновению с грузовиком, припаркованным вдоль дороги.

По информации промоутерской компании Matchroom Boxing, Джошуа получил травмы и был госпитализирован для обследования и лечения. В заявлении говорится, что боксер находится в стабильном состоянии и остается под наблюдением врачей. Погибшими пассажирами стали тренер Джошуа по физической подготовке Сина Гамми и его личный наставник Латиф Айоделе.

Латиф Айоделе и Энтони Джошуа. Фото: instagram.com/healthy_mindset

Ранее мы писали, что недавно в США погиб в автокатастрофе один из создателей легендарных видеоигр Call of Duty и Battlefield Винс Зампелла.

Мы публиковали видео момента смертельного ДТП с Зампеллой.