Сегодня стало известно о смерти народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Александра Кабанова. Ему было 52 года.

Об этом на заседании парламента сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Информацию о кончине парламентария подтвердили коллеги нардепа, в том числе однопартиец Кабанова Жан Беленюк.

Причины смерти депутата пока не сообщаются.

Александр Кабанов родился 6 августа 1973 года. До избрания в Раду Кабанов работал сценаристом в Студии "Квартал 95". До этого он работал в сфере психологии и медиа: был детским психотерапевтом, с 1999 по 2006 год работал на запорожской ТРК "Алекс", с 2000 по 2008 год - тренером по нейролингвистическому программированию, а в 2002–2008 годах - тренером компании "Современные психотехнологии".



В 2019 году Кабанов был избран народным депутатом IX созыва по списку партии "Слуга народа". В парламенте он входил в Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики и занимался вопросами медиа и культуры.

Напомним, в мае незадолго до 49-летия скончался однопартиец Кабанова Сергей Швец.

А в ноябре умер бывший народный депутат и лидер политической партии "5.10" Геннадий Балашов.