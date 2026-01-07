Сегодня, 7 января, внезапно скончался известный украинский журналист Денис Безлюдько.

Об этом сообщила его супруга Леся Казачинская на своей странице в Фейсбуке.

По ее словам, смерть журналиста наступила неожиданно и внезапно во время утренней пробежки.

"С чрезвычайной болью вынуждена сообщить, что мой муж, Денис Безлюдько, отошел в лучший мир. Непредсказуемо и внезапно. Не вернулся с обычной утренней пробежки", - написала Леся Казачинская.

Денис Безлюдько в своё время возглавлял информационное агентство "Украинские новости", затем занимал руководящие должности в других СМИ. Также он был преподавателем в Киево-Могилянской академии.

Ранее мы писали, что в 2024-м на 64-м году жизни скончался основатель и глава агентства "Интерфакс-Украина", известный украинский журналист Александр Мартыненко.

А перед этим умер создатель "Зеркала недели" Владимир Мостовой. Он занимал должность главреда популярного издания с 1994 по 2011 годы.

