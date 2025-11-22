Умер украинский музыкант Олег "Лесик" Турко, сооснователь и участник группы "DZIDZIO".

О его смерти сообщила журналистка Мария Панчишин на своей странице в Facebook.

До этого Турко имел серьезные проблемы со здоровьем - в прошлом году у него прямо на сцене остановилось сердце.

Позже жена музыканта заявила, что его могли отравить. По словам избранницы Турка, ему "что-то подмешали".

"Это был намешанный коктейль из препаратов, не совместимых с жизнью. На следующий день в реанимации Олег шепотом пытался нам что-то сказать. На мой вопрос, употреблял ли спиртное, отрицал. Действительно, в крови алкоголя не было", - сказала женщина.

Тогда музыканта успели спасти, но его здоровье было сильно подорвано.

Музыкант из Новояворовска на Львовщине, Олег Турко, скончался в возрасте 58 лет. Он был одним из основателей и участников группы DZIDZIO, а также стоял у истоков коллективов "Форте" (где пел Кузьма Скрябин) и DZIDZ'оff.

Весной 2016 года Турко ушёл из DZIDZIO после конфликта с другими участниками: он выступал против переезда группы в Киев и предложил продать свою долю имущественных прав за 5,2 млн гривен, но его предложение не приняли.

В сентябре того же года он создал собственный проект DZIDZ'OFF, который использовал сценический образ Михаила Хомы и репертуар DZIDZIO. В 2018 году суд признал права фронтмена DZIDZIO: Хома выиграл дело против Турко за незаконное использование его образа и песен.

