Умер известный украинско-немецкий предприниматель и один из создателей телеканала "1+1" Борис Фуксман.

Об этом сообщил в Инстаграме его двоюродный брат, кинопродюсер Александр Роднянский.

"Его звали Борис Фуксман. Он был успешным немецким предпринимателем, прожившим в Европе больше полувека. Он начал все с "нуля" и добился большого успеха. Своей энергией, идеями, характером. Он никогда не сдавался.

Брат всегда поддерживал меня и мои безумные проекты, главным из из которых было создание украинского телеканала "1+1".

У меня не было человека ближе. Кроме жены и детей", - написал Роднянский.

Напомним, в 2018 году мы публиковали большое интервью с Фуксманом, где он рассказал о том, как телеканал "1+1" достался Игорю Коломойскому.

А в 2020 году Борис Фуксман поделился со "Страной" наблюдениями об экономике в период пандемии коронавируса и сравнил поддержку бизнеса в Украине и Германии.

