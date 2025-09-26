Умер российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и телеведущий Тигран Кеосаян. Ему было 59 лет.

Об этом сообщила в своем телеграм-канале его вдова, главный редактор RT Маргарита Симоньян.

"Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье", - написала Симоньян.

Тигран был сыном популярного советского кинорежиссёра и сценариста Эдмонда Кеосаяна, снявшего культовый фильм "Неуловимые мстители". Сам он снял известные картины "Ландыш серебристый", "Мужская работа", "Заяц над бездной", а также комедию о строительстве Керченского моста "Крымский мост. Сделано с любовью!", получившую разгромные рецензии критики. Кроме того, вместе с Фёдором Бондарчуком он работал над клипом Натальи Ветлицкой на песню "Посмотри в глаза".

Первой женой Кеосаяна была актриса Алёна Хмельницкая, у пары есть две дочери. В 2022 году он заключил брак с Симоньян, хотя вместе с нею он жил с 2012 года. У супругов трое детей: две дочери и сын.

Кеосаян давно болел. Он перенес два инфаркта в 2010-х, а в конце декабря 2024 года попал в больницу в крайне тяжелом состоянии, пережил клиническую смерть и 9 месяцев находился в коме.

В начале сентября Симоньян заявила, что у нее выявили тяжелое заболевание и ей предстоит операция. Она писала в своем Телеграме, что лечится от рака.

Кеосаян и Симоньян находятся под санкциями западных стран.