Главный редактор российской компании RT Маргарита Симоньян заявила, что у нее выявили тяжелое заболевание и в понедельник ей предстоит операция.

Об этом она призналась в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"За эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом (при этом журналист указала на на церковный орден княгини Ольги, которым на днях ее наградил патриарх Московский и всея Руси Кирилл - Ред.)... Я посчитала, что обязана прийти сегодня в эфир и сказать правду, потому что всегда лучше самим говорить правду, чем давать аудитории питаться слухами", - сказала Симоньян.

Какой именно у неё диагноз, она не уточнила.

Симоньян также напомнила, что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян, уже девятый месяц находится в коме.

"Как говорят у нас в России, "пришла беда - отворяй ворота". Вот ворота в нашем доме просто уже не просто не запираются, а их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы", - добавила Симоньян.

Ранее Симоньян не раз активно комментировала события в Украине. Так, она грозила ударом по Берлину, если Германия даст Украине дальнобойные ракеты Taurus и разрешит атаковать ими Москву.

Также она высказывала свое мнение по поводу хода мирных переговоров.