Умер известный советский и украинский художник-аниматор Радна Сахалтуев. Ему было 90 лет.

Об этом сообщают СМИ и телеграм-каналы.

Сахалтуев родился в Бурятии, а с 1961 года работал в Киеве на студии "Киевнаучфильм", где создавал работы вместе с режиссером Давидом Черкасским.

Сахалтуев был художником-постановщиком культовых мультфильмов – "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит", "Остров сокровищ", "Как казаки в хоккей играли" и многих других.

Кадр из мультфильма "Остров сокровищ"

Кадр из мультфильма "Приключения капитана Врунгеля"

Иллюстрация Сахалтуева в журнале "Перец"

Одна из карикатур Сахалтуева

Напомним, в 2018 году в Киеве умер режиссёр Давид Черкасский. "Страна" подробно рассказывала, чем запомнился легендарный автор "Острова сокровищ" и "Капитана Врунгеля"

Ранее на фронте под Запорожьем погиб украинский художник-анархист, выставки которого громили в Киеве и во Львове.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.