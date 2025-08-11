На фронте в Запорожской области погиб украинский художник-анархист Давид Чичкан, который пошел служить в ВСУ добровольцем. Ему было 39 лет. Он сын художника Ильи Чичкана и внук художника Аркадия Чичкана.

Об этом сообщают украинские издания.

Выставки Чичкана дважды громили из-за их политического контекста: в 2017 году в Киеве и в феврале 2022 года во Львове. В Киеве на стенах вместо сорванных картин оставили надписи "Рупор Москвы" и "Сепары". Организаторы выставки предположили, что это сделали праворадикалы, которые накануне угрожали им в соцсетях.

Чичкан, который называл себя художником-анархистом, был активным участником Евромайдана. Он говорил, что в своих картинах пытался переосмыслить Майдан как революцию, которая не достигла своей цели, что привело к войне.

Ранее мы писали, что на фронте погиб украинский актер Юрий Фелипенко, служивший в рядах Вооруженных сил Украины. Ему было 32 года.

Также сообщалось, что на фронте погиб один из командиров "Правого сектора" Василий Малкович (Хорват).

Война в Украине идет 1265-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.