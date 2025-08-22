В Минске умер популярный в 1980-е и 1990-е певец родом из Ровно Ярослав Евдокимов, автор и исполнитель шлягера "Фантазер". Ему было 78 лет.

О его смерти сообщила в Фейсбуке третья жена музыканта Ирина Крапивницкая.

"Сегодня утром не стало Ярослава, нашего любимого Фантазёра!", - сказано в публикации.

Последние полтора года певец болел раком легких. При этом, по словам Ирины, его смерть стала для близких неожиданной: они не думали, что болезнь оборвет жизнь Ярослава так быстро.

Евдокимов с Крапивницкой

Евдокимов родился в 1946 году в Ровно. Его мать Анастасия Харитоновна Очеретович была репрессирована как украинская националистическая коллаборационистка, но дожила до 2021 года.

Музыкальную карьеру Ярослав начинал в ресторане Днепропетровска, исполняя репертуар Валерия Ободзинского и Муслима Магомаева.

В 2017 году в интервью певец обвинил российские власти в развязывании войны на юго-востоке Украины.

"Я считаю, что это трагедия страшная. Я обвиняю во всём Кремль, Путина, гоп-компанию кремлёвскую. Украинцы им никогда этого не простят. Они погубили молодые жизни, около 10 000 человек. За что? За что? За что?" - говорил он.

Самые известные композиции в исполнении певца - "Фантазер", "За Дунаем" и "Колодец".

В июле в 76 лет умер фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн.

А в октябре 2023 года не стало Нины Матвиенко.