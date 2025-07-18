В Ялте скончался режиссер Юрий Кара, снявший фильмы "Воры в законе" и "Мастер и Маргарита". Ему было 70 лет. Причиной смерти режиссера стал инфаркт.

Об этом сообщают российские издания.

Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в Донецке. Он окончил физико-математическую школу №17 и получил диплом инженера-металлурга в МИСиСе. Однако инженерной карьерой не увлёкся: после окончания института поступил во ВГИК в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Его дипломная работа - экранизация повести Бориса Васильева "Завтра была война" - в 1987 году стала настоящим событием в советском кино и принесла начинающему режиссёру известность, а фильму - международный успех. Картина получила широкий прокат в 48 странах.

В дальнейшем Кара снял "Воры в законе" (1988), один из первых откровенных фильмов о криминальной среде конца советской эпохи, и драму "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" (1990), в которой вновь обратился к трудным вопросам советской истории.

Валентин Гафт и Анна Самохина в фильме Юрия Кары "Воры в законе" (1988). Кадр из фильма

Главным творческим вызовом для Кары стала работа над экранизацией "Мастера и Маргариты" Михаила Булгакова. Завершённый ещё в 1994 году фильм был заморожен из-за юридических и финансовых споров между режиссёром, продюсерами и наследниками Булгакова. Лента более десяти лет пролежала на полке и была показана зрителям только в 2011 году. Сам Кара не раз называл эту ситуацию одной из главных драм своей жизни, несмотря на то, что фильм, по его мнению, получился "ближе всего к духу оригинала".

В последние годы режиссёр много времени проводил в Ялте, где у него была дача. Там же в июле 2025 года он перенёс третий за последние два года инфаркт, который и оказался смертельным.

Как известно, в 2014 году Кара поддержал аннексию Крыма. Из-за своей публичной позиции режиссер вошел в список российских актеров и певцов, которые представляют угрозу безопасности для Украины. Кроме того, Кара поддержал и полномасштабное вторжение РФ в Украину в 2022 году.

Напомним, на днях умер режиссер телесериалов "Каменская" и "Содержанки" Юрий Мороз. Ему было 68 лет.

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