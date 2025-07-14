В ночь на 14 июля скончался известный российский актёр, режиссёр и продюсер Юрий Мороз. Ему было 68 лет.

Об этом сообщают российские издания.

Причиной смерти Мороза стал рак поджелудочной железы, с которым он боролся с конца 2023 года. За несколько недель до кончины режиссёру был присвоен паллиативный статус.

Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне (Луганская область Украины). В 1975 году он уехал в Москву, чтобы поступить в Школу-студию МХАТ, которую окончил в 1979 году. Сразу после выпуска Мороз начал работать в театре "Ленком", где служил до 1987 года. Параллельно с актёрской деятельностью он поступил во ВГИК и в 1988 году окончил режиссёрский факультет (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой).

Как актёр Мороз получил известность после ролей в фильмах "Юность Петра", "В начале славных дел" и особенно - в музыкальном телефильме "Принцесса цирка", где он исполнил главную роль Тони. В 1990 году он дебютировал как режиссёр с фильмом "Подземелье ведьм" по произведению Кира Булычёва.

Юрий Мороз в фильме "Принцесса цирка" (1982). Скриншот

В дальнейшем Юрий Мороз стал одной из центральных фигур в российском кинопроизводстве. Он снял первые три сезона телесериала "Каменская", поставил "Братьев Карамазовых", "Пелагию и белого бульдога", "Угрюм‑реку" и третий сезон "Содержанок".

В качестве продюсера он работал над сериалами "Ликвидация", "Апостол" и другими значимыми проектами. Также Мороз был президентом Ассоциации молодых кинематографистов, которую возглавил в 1993 году.

Юрий Мороз был женат на актрисе Марине Левтовой, с которой прожил до её трагической гибели в 2000 году. В этом браке родилась его дочь - актриса Дарья Мороз. Позднее он вступил в брак с актрисой Викторией Исаковой.

Напомним, сегодня в Москве на 93-м году жизни скончался режиссер первого советского фильма-катастрофы "Экипаж" Александр Митта.

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