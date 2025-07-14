В Москве на 93-м году жизни умер советский режиссер Александр Митта.

О его смерти сообщил сын Евгений в соцсети.

"Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим", — написал Евгений.

Долгое время режиссер боролся с онкологией. 30 июня он потерял сознание у себя дома в Москве. К нему вызывали скорую помощь, однако от госпитализации он отказался. 1 июля кинематографиста все-таки увезли в хоспис в тяжелом состоянии с нарушением функций нервной системы, и сегодня его не стало.

Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Его первое образование не связано с кино. В 1955 году он окончил инженерно-строительный факультет Московский инженерно-строительный институт имени В. Куйбышева, после чего работал графиком-карикатуристом в юмористических и литературно-художественных журналах. В 1960 году он получил образование на режиссерском факультете ВГИКа и снял первый короткометражный фильм "В дереве, в глине, в камне". Его первым полным метром стала экранизация пьесы Александра Хмелика "Друг мой, Колька".

Режиссер с Владимиром Высоцким на съемках фильма "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил"

Митта стал широко известен благодаря фильму "Звонят, откройте дверь" 1965 года, который получил "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале. В 1980 году он снял фильм "Экипаж" - первый советский фильм-катастрофу. Также он известен как автор фильмов "Гори, гори, моя звезда", "Сказка странствий", сериала "Граница: таежный роман" и других картин.

В Украине его внесли в список "Миротворца" за поддержку аннексии Крыма.

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