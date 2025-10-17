В США скончался Пол Дэниел "Эйс" Фрейли - сооснователь, вокалист и ведущий гитарист американской рок-группы Kiss, ставшей пионером шок-рока и хард-рока. Ему было 74 года.

О смерти ветерана рок-сцены сообщает Variety со ссылкой на семью Фрейли.



Фрейли умер в Морристауне из-за травм, полученных при падении в прошлом месяце. У рокера произошло кровоизлияние в мозг.



"Мы совершенно опустошены и убиты горем. В последние минуты его жизни нам посчастливилось окружить его умиротворяющими словами любви и молитвами. Мы бережно храним все лучшие воспоминания о нем, его смех и чтим его силу и доброту, которыми он одарил других. Масштаб его ухода колоссален", — завили близкие музыканта.



Коллеги Фрейли по Kiss, гитарист Пол Стэнли и басист Джин Симмонс, тоже отреагировали на его кончину.

"Мы опустошены известием о кончине Эйса Фрейли. Он был незаменимым и незаменимым рок-солдатом в самые важные этапы истории группы. Он есть и всегда будет частью наследия Kiss. Наши мысли с Жанетт, Моник и всеми, кто любил его, включая наших поклонников по всему миру", - отметили коллеги Фрейли.



Фрейли был участником Kiss с момента ее основания Стэнли и Симмонсом в 1973 году до 1982 года. В группе он выступал в образе персонажа комикса "Космический ас" с серебряными звездами на лице.

В конце 1990-х он снова стал играть в коллективе и сотрудничал с Kiss до 2002 года.

"Эйс" был автором хитов "Cold Gin", "Parasite", "Shock Me", "Talk to Me".





Напомним, летом ушел из жизни еще один пионер хард-рока Оззи Осборн.

А зимой 2024 года не стало создателя группы Boney M, работавшей в другом популярном в 1970-е направлении диско.