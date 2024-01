В США умер немецкий музыкальный продюсер Фрэнк Фариан (настоящее имя Франц Ройтер), который в 1975 году в ФРГ основал самую известную диско-группу Boney M. Ему было 82 года.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на семью Фариана.

Автор мегахитов "Rasputin", "Daddy Cool", "Ma Baker", "Rivers of Babylon" и "Brown Girl in the Ring" скончался через два года после замены клапана сердца на свиной. В 2022 году Фариан рассказывал в интервью, что ему в грудь вставили "свиной сердечный клапан", потому что его собственный с возрастом сжался. Чтобы этот клапан прижился, ему прописали препарат, аналогичный виагре. Врачи заверили продюсера, что обычно такой клапан служит до 15 лет.

Хитмейкер из Германии ушел из жизни в своём доме в Майами (США).

Фариан родился в городе Кирн на юго-западе Германии. Он стал известен в 1976 году после исполнения песни Rocky.

Примерно в то же время он решил создать Boney M. Участниками Boney M. стали исполнители, родившиеся на Карибских островах и перебравшиеся в Западную Европу в подростковом возрасте. Только легальные тиражи альбомов и синглов Boney M. превысили 150 миллионов копий, а в 1978 году музыканты первыми из поп-групп мирового уровня прорвали железный занавес, дав 10 концертов в СССР, в Москве.Кроме Boney M. Фариан создал группы Eruption, Milli Vanilli и No Mercy.

